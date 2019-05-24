Из Улан-Удэ откроются рейсы в Сеул, а в Бурятии будут шить одежду

Улан-Удэ, , 15:48 — REGNUM Южнокорейский лоукостер Eastar Jet может открыть прямые рейсы из столицы Бурятии в Сеул. Об этом рассказал журналистам глава республики Алексей Цыденов по итогам своей поездки в Южную Корею 21−22 мая.

«Визит проходил два полных дня — встречи были и с бизнесом, и с государственными органами. Во второй день от бизнеса участвовало 254 компании — мирового уровня, крупные и средние. Есть конкретная заинтересованность, боюсь сглазить. К нам заявились разные компании по визиту в Улан-Удэ. По туризму уже на этот год они подтверждают 12 тысяч туристов из Кореи в Бурятию, сами ставят чартеры», — сказал глава.

За эти два дня он провёл переговоры с корейскими бизнес-структурами, по результатам которых были подписаны три рамочных меморандума о взаимопонимании с компаниями Daesung Group, SBW и Narae Holdings.

«У нас уже есть заявки на прием делегаций на июнь, на июль, на сентябрь. Ближайшее это — аналитическая компания, следующая — туристическая. Потом по деревопереработке — конкретно заинтересовались нашей фанерой. Дальше — по производству одежды: компания смотрит, разместить ли у нас швейное производство и уже под своим брендом поставлять одежду по всей России», — сообщил Алексей Цыденов, добавив, что боится сглазить.

Глава Бурятии рассказал о возможностях республики перед журналистским пулом крупнейших СМИ Южной Кореи, а также дал интервью в студии корейского телеканала SBS News. Где, как сообщало ИА REGNUM, внес некоторые изменения в висевшую карту миру. Ручкой он пририсовал контуры озера Байкал на положенном ему месте, а также обозначил границу между Россией и Украиной на севере Крымского полуострова.

Читайте также: «Теперь порядок!»: глава Бурятии «вернул» России Крым

«Благодаря этому форуму местные инвесторы узнают о вашей республике, о Байкале. Что есть возможности для развития бизнеса», — отметил председатель совета директоров компании GEO Group, организовавшей бизнес-форум Ву Таэквонг.

Кроме того, как отмечается, в организации мероприятия приняли участие генсек правящей в стране демократической партии «Тобуро» Юн Хо Джун, а также президент конгломерата Daesung Group Ким Ен Хун. Добавим, что последний назвал Бурятию спящей красавицей, которую он хочет разбудить и станцевать с ней.

Читайте также: Бурятию назвали «спящей красавицей», которую необходимо разбудить

Кстати, как сообщало ИА REGNUM, из Улан-Удэ могут быть открыты прямые рейсы также и в Корею Северную. По словам главы торгово-промышленной палаты Бурятии Петра Ертанова, организацией чартерных полётов для организованных групп туристов на морские курорты КНДР займётся авиакомпания Air Koryo.

Читайте также: Российские туристы смогут летать на морские курорты КНДР из Бурятии