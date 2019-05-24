Пожары в Южной Кореи: Hope Bridge назвала сумму пожертвований пострадавшим

Сеул, , 16:15 — REGNUM Спустя 50 дней после волны пожаров, охвативших южнокорейскую провинцию Канвондо, сумма средств пожертвованных на оказание помощи жителям провинции через неправительственную организацию по ликвидации последствий стихийных бедствий Hope Bridge превысила 35 млрд вон (~$29,47 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

По словам источников, по состоянию на 23 мая сумма пожертвований составляла 34,96 млрд вон (~$29,43 млн), однако 24 мая сумма пожертвований превысила 35 млрд вон (~$29,47 млн).

«Мы надеемся, что эти средства… помогут людям, пострадавшим от лесных пожаров. Мы надеемся, что население данного региона сможет справиться со всеми невзгодами и вернуться к повседневной жизни», — сообщил глава Ассоциации Чан Вон Мо.