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Премьер-министр Танзании поблагодарил Финляндию за оказанную помощь

Экономика

Финляндия поддержала власти Танзании в проектах по борьбе с бедностью, а также осуществила капиталовложения в различные сферы

Додома, 24 мая 2019, 13:46 — REGNUM  Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива поблагодарил правительство Финляндии за помощь по борьбе с бедностью. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление Маджаливы от 23 мая в своей резиденции в городе Додома во время встречи с послом Финляндии в Танзании Пекка Хукка.

«Мы благодарим правительство Финляндии за помощь, которую оно продолжает предоставлять в виде содействия усилиям правительства Танзании по устранению бедности и увеличению бюджетных поступлений с целью развития экономики нашей страны», — заявил Маджалива.

Он также рассказал о договоре по реализации «Программы лесного хозяйства и цепей производственного сбыта» (FORVAC), подписанным правительствами Танзании и Финляндии. Программа нацелена на увеличение экономической прибыли и общественной пользы, а также уменьшения вырубки лесов.

Со своей стороны, Хукка отметил, что финские компании готовы продолжить инвестировать в сектора энергетики, перевозок, переработки сельскохозяйственной продукции и в деревообрабатывающую промышленность.

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Евросоюз и страны Африки
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