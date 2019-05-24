Налоговой амнистией в Казахстане смогут воспользоваться 1,4 млн физлиц

Нур-Султан, , 13:03 — REGNUM Налоговой амнистией в Казахстане смогут воспользоваться 1,39 млн физических лиц, сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов республики.

В ведомстве отметили, что предстоящая налоговая амнистия касается физических лиц, которые уплатили основную сумму налога за период до 1 января 2019 года.

В комитете добавили, что соответствующие поправки в налоговое законодательство находятся на рассмотрении в Мажилисе (нижней палате парламента). Сумма пени, подлежащая списанию, составит 7 млрд тенге ($18,5 млн).

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта 2019 года в комитет государственных доходов Казахстана сообщали, что в рамках налоговой амнистии комитет планирует списать 1,8 млрд тенге ($4,8 млн) пени и штрафов предпринимателей.

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