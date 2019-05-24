«Позор»: Дмитрия Медведева раскритиковали за неуместные высказывания

Москва, , 11:59 — REGNUM Призывы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева применить принципиально иные подходы к сбору статистики в РФ — это признак глубины проблемы и низкого качества работы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие высказывания премьер-министра, а также его указания о необходимости статистического охвата таких новых сегментов экономики РФ, как цифровая экономика.

«Безусловно, очень правильно, что Медведев сказал про цифровую экономику. Потому что это новая отрасль. Ну не было при советской власти цифровой экономики. Соответственно вся система сбора информации эту цифровую экономику не видит. Более того, она плохо видит даже мобильных операторов, — сказал Делягин. — Иными словами, в ВВП надо учитывать объём прокачанной воды, но и объём прокачанной информации. Как это учитывать, задача сложная и интересная и не решена в полной мере ещё ни одной страной мира».

Вторая проблема, названная Делягиным, это проблема сбора информации.

«Почему Росстат работает неритмично? Они очень здорово изменили структуру сбора статистической информации, — сказал экономист. — При этом они даже не подозревают, что когда вы меняете требования к кому-то, этот кто-то впадает в ступор. Грубо говоря, была структура информации, которую предприятие давало Росстату. Давало всю жизнь. И никого не интересовало, зачем это надо делать. Они привыкли к этому. А дальше вдруг эта структура информации сильно изменилась. И предприятиям нужно приложить большие усилия, чтобы эту информацию собирать по-новому и по-новому давать. В этот момент у любого гендиректора возникает вопрос: а зачем мы тратим деньги на сбор и систематизацию этой информации? А если мы её не будем давать вообще, что будет? Нас немного поругают? Ну и ладно, зато мы деньги сэкономим».

Ещё одно негативное последствие подобных перемен — утрата достоверности информации, передаваемой предприятиями органам государственной статистики.

«Людей никто не обучил структурировать информацию по-новому, — сказал Делягин. — Это одна из причин той несуразицы, которая происходит у нас сейчас в статистике, когда Росстат не может объяснить, откуда у него берутся показатели».

Ну, а то, что Медведев обратил на это внимание на заседании правительства, это, по словам Делягина, признание глубины проблемы и низкого качества работы.

«Это позор, [так как] вообще о таких вещах [на заседании правительства] говорить не надо — премьер-министр просто снимает трубку телефона, звонит министру и говорит ему: «От тебя в течение двух недель нужен план того, как ты будешь решать эту проблему. А если ты решить не можешь, её будут решать другие люди, — объяснил экономист. — Но выносить это на заседание правительства можно в двух случаях. Во-первых, если вы хотите публично унизить министра экономики, и тогда понятно — Володин унизил, а Медведев что, хуже Володина? А во-вторых, или если вы не можете справиться с министром».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании правительства 24 мая, Медведев заявил, что в РФ нужны принципиально иные подходы к сбору статистики. По словам премьер-министра, необходимо задействовать передовые технологии и охватить в том числе цифровую экономику. По словам главы правительства, сделать это нужно в самое ближайшее время.

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