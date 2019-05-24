Нефть подешевела до $68

Москва, , 07:18 — REGNUM Нефть на американской сессии 23 мая подешевела на 5,5%, до 67,91 долларов за баррель. Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем ухудшила прогноз по росту китайской экономики и спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

При снижении цены ниже $70,50 сработал технический фактор — пробой трендовой линии, который спровоцировал срабатывание защитных стопов по длинным позициям.

Негативное влияние на нефтяной рынок также оказывали ранее опубликованные данные от минэнерго США, которые за прошлую неделю отразили увеличение запасов сырой нефти в США.

Сегодня, 24 мая, на торгах в Азии цена на Brent восстановилась на 1%, до $68,61. Цена отбилась от важного уровня поддержки $67,00.

Перед выходными ожидается восстановление цены до $70,20, который является 50%-ным уровнем от падения с $73,39 до $66,99. Снижение ниже $67 пока не рассматривается.

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