Четверг, 23 Мая 2019 года
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Ленобласть на аукционе продала коров и бычков на 10 млн рублей

Экономика

Племенное стадо региона пользуется спросом у покупателей из других субъектов РФ

Ленобласть на аукционе продала коров и бычков на 10 млн рублей
Иллюстрация: Lenobl.ru
Корова на торгах

Санкт-Петербург, 23 мая 2019, 17:36 — REGNUM  Около ста коров-нетелей и бычков было выставлено в Ленинградской области на V региональном аукционе племенных животных. Их приобрели хозяйства и фермеры из разных регионов России, а общая выручка составила более 10 млн рублей.

Как сообщили 23 мая в пресс-службе областного правительства, самыми дорогими индивидуальными лотами стали коровы «Аврора» и «Манера», которых в ходе торгов удалось продать за 200 тысяч рублей каждую.

Для оптовых покупателей впервые был представлен групповой лот — 33 коровы племенного завода «Первомайский» Приозерского района Ленобласти. Их купило хозяйство из Мордовии. Еще 30 голов племенного скота отправятся в Ставпорольский край, несколько животных были приобретены хозяйствами самой Ленинградской области.

«Сегодня в Ленинградской области — самое высокопродуктивное в России молочное стало. Коровы в племенных хозяйствах в среднем дают от 8 до 13 тысяч кг молока в год, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель <…> Мы готовы делиться нашим поголовьем с сельхозпредприятиями всей страны», — прокомментировал итоги аукциона заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Удой на одну корову в Ленобласти в 2018 году составил 8531 кг (среднероссийский показатель — 6094 кг). В регионе 87% поголовья молочного скота региона являются племенными (в среднем по РФ — около 15%).

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Сельское хозяйство
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