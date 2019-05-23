Уралвагонзавод получил первое место в региональном рейтинге промпредприятий

Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM Учреждённая в Свердловской области премия в номинации «Промышленное предприятие № 1» в 2019 году досталась Уралвагонзаводу, сообщает 23 мая пресс-служба корпорации.

Отмечается, что в лонг-листе премии были представлены более 30 соискателей. Решение в пользу нижнетагильского предприятия было принято на основании количественных показателей бизнеса и социальной составляющей проектов. Также в учёт принималась цитируемость событий предприятия в средствах массовой информации.

Диплом обладателя премии и памятную статуэтку, выполненную из знаменитой уральской яшмы, получил исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.

«Броня крепка, и танки наши быстры. Если кто-то позарится на нашу землю, мы создадим то, с чем никому не захочется столкнуться», — сказал он во время торжественного приема у губернатора Свердловской области.

Премия № 1 основана в 2016 году Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой. Она присуждается лучшим представителям в сфере промышленности, предпринимательства, науки и инноваций в пяти номинациях «Промышленное предприятие № 1», «№ 1 на потребительском рынке», «№ 1 в науке и инновациях», «Событие года № 1», «Главная премия № 1».

Читайте ранее в этом сюжете: Уралвагонзавод обзавёлся уникальной установкой обработки торсионных валов