Катасонов: ЦБ покупает верёвку, на которой нас хотят повесить

Москва, , 14:38 — REGNUM Большой объём международных резервов России в виде иностранных валют и ценных бумаг следует воспринимать как отрицательный фактор, мешающий развитию экономики страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Ранее Центральный банк РФ опубликовал сведения о соотношении международных резервов к внутреннему валовому продукту (ВВП) 70 стран. Россия в этом перечне заняла 13 место, показав лучшие показатели среди ведущих экономик мира. Так, объём накопленных на 1 января 2019 года резервов РФ составляет 28% от размера ВВП страны в 2018 году. При этом за год Россия поднялась на три строчки в рейтинге.

Экономист считает, что высокие показатели России по уровню накоплений следует воспринимать как отрицательное явление.

«Это признак того, что Центральный банк работает не на российскую экономику, а на экономику тех стран, валюты которых аккумулирует в своих резервах. Это позор, это преступление. Посмотрите на баланс Центрального банка, какую долю в активах ЦБ занимают валютные резервы, — примерно две трети, а одна треть — это золото, это ещё оправдано. Доля кредитов российской экономики составляет несколько процентов. Это же позор — Центральный банк создаётся, чтобы работать на свою экономику, а мы закупаем иностранные займы. Мы финансируем экономики других стран. Мы фактически покупаем верёвку, на которой нас хотят повесить», — заявил Катасонов.

Экономист отметил, что вместо постоянного накопления резервов средства, которые идут на эти цели, лучше было бы пустить на развитие российской экономики. В качестве примера он привёл индустриализацию СССР.

«Когда проводили индустриализацию в 30-е годы, у нас не было никаких резервов, но не было и долгов. А у нас (в современной России, — прим. ИА REGNUM ) и огромные резервы, но при этом огромные долги. Это признак колониальной зависимости страны. 80 лет назад у нас были гигантские валютные затраты, но мы покупали не иностранные облигации, а оборудование, новые танки, и за счёт этого выиграли Великую Отечественную войну», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по соотношению международных резервов к ВВП Россия обошла и США, и Китай.

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