Новый виток торговой войны: разрыв Panasonic с Huawei

Москва, , 12:29 — REGNUM Panasonic приостановил сотрудничество с китайской компанией Huawei, и это только начало следующего этапа торговой войны между США и Китаем, которая наблюдается в течение последних нескольких лет. На очереди и другие китайские компании, а также перенос американских заводов из Китая обратно в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Но если посмотреть на статистику, то в политике США нет ничего удивительного. Причина такой агрессивной позиции США + в новом международном разделении глобальных рынков, за которые в первую очередь бьются текущие страны-лидеры: США, Китай и Германия. Именно данные страны являются узловыми центрами в формировании глобальных цепочек создания стоимости, образуя своего рода сети по сотрудничеству с остальными странами в области поставки различного рода промежуточных товаров для производства конечной продукции.

«Если смотреть на цифры, то США начинает уступать свои позиции Китаю, и об этом можно судить по следующим фактам. Китай на сегодняшний день является основным партнером для 124 страны, а США — для 56. Соответственно Китай владеет 20% всего глобального рынка, а США — 17%. Одновременно с этим, Китай является основным и ведущим кредитором американской экономики, покупая американские облигации, тем самым делая зависимым США от своих действий на рынке долговых бумаг», — пояснила эксперт.

Тем не менее, не стоит обращать большого внимания на действия США по поводу возврата своих компаний на американский рынок. С точки зрения автомотизации и цифровизации всех процессов, было бы логичным перенесение своих производственных мощностей обратно в США.

По ее мнению, тоже самое ожидается и от других развитых рынков, например европейских. Спрос на дешевую рабочую силу резко упал и строительство сборочных цехов в третьих странах не является необходимым условием для снижения производственных издержек для компаний.

«В связи с данной особенностью, существует больше опасений по поводу российской экономики, которая совершенно не готова к такого рода изменениям и возврата иностранных компаний в родные пенаты.

С точки зрения технологической революции победят те страны, которые вовремя смогут использовать свои новые технологии и разработки в создании продукции и создания совершенно новых глобальных сетей с привлечением новых методов организации производственного цикла. России стоит задуматься», — высказала свое мнение Новикова.

Как сообщалоИА REGNUM, японская компания Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской Huawei.

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