Госдума дополнительно обсудит переход Забайкалья на льготный энерготариф

Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума дополнительно обсудит включение Забайкальского края в число регионов, имеющих льготный тариф на электроэнергетику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Дума по сути этот вопрос будет обсуждать до среды. Если мы примем такое решение, и список территорий, где будут применяться льготные тарифы, возможно, будет расширен, и мы увидим там Забайкальский край», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Для этого необходимо, чтобы в правительстве вопрос был дополнительно обсужден, подчеркнул он.

«Мы вчера обсуждали его и с руководством региона, и с вице-премьером Юрием Трутневым, но есть позиция на сегодняшний день, отрицательная, Министерства энергетики, поэтому время для того, чтобы дополнительные аргументы были представлены — пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, и не исключено, что мы примем решение о внесении региона в список территорий, где будет этот тариф по льготной шкале», — заявил Володин.

Госдума обсуждает законопроект о расширении списка регионов, получающих льготы на энерготарифы.

Законопроектом, обсуждаемым во втором чтении, предусматривается, что перечень отдельных частей ценовых зон оптового рынка, для которых правительством РФ устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, определяется правительством РФ из числа территорий следующих субъектов РФ: Республика Бурятия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская Республика; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Карелия; Республика Северная Осетия — Алания; Республика Тува; Чеченская Республика.

Госдума перенесла обсуждение законопроекта на 29 мая.

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