Депутаты Петербурга отменили льготы производителям пальмового масла

Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Петербургский парламент решил отменить налоговые льготы для производителей пальмового масла. С такой инициативой выступил единоросс Денис Четырбок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект одобрили в первом чтении. Документ предполагает отмену упрощенной системы налогообложения для производителей рафинированного и нерафинированного пальмового масла.

Как отметил Четырбок, сейчас налоговая ставка для производителей пальмового масла составляет 0%, хотя стоило бы им платить положенные 7%.

«Мы все знаем, насколько вредит пальмовое масло, что оно накапливается в организме», — заявил Четырбок. Он полагает, что его добавляют в продукты ради того, чтобы удешевить производство.

Большинство коллег согласились с порывом Четырбока, однако некоторые предположили, что он направлен не туда, куда следует.

«У нас что, плантации пальм в Петербурге произрастают? Сколько компаний-производителей пальмового масла на территории города?», — удивился «эсер» Алексей Ковалев.

Четырбок подтвердил: ни одной, вопреки глобальному потеплению. Но это и хорошо, заметил единоросс, значит ни один предприниматель не пострадает от закона, зато если в будущем кто-то решит производить в Северной столице масло из пальм, он столкнется с жестким налогообложением.

Ковалев объяснил, что сырье для изготовления пальмового масла полностью импортируется в страны с холодным климатом, и Четырбоку стоило бы свой удар нанести по тем компаниям, которые его не производят, а используют. Кроме того, «эсер» обвинил правительство РФ в последовательном нежелании поднимать пошлины на ввоз пальмового масла, так как в этом случае, понимают чиновники, множество россиян не смогут позволить себе продукты.