Названы долги жителей Южной Кореи в I квартале 2019 года

Сеул, , 16:10 — REGNUM В первом квартале 2019 года долги южнокорейских граждан составили 1,54 квдрлн вон (~$1,29 трлн), что на 3,3 трлн вон (~$2,77 млрд) больше по сравнению с предыдущим кварталом прошлого года, что является самым низким ростом задолженности за шесть лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, долги граждан Южной Кореи увеличились на 71,8 трлн вон (~$60,36 млрд), а темп роста составил 4,9%.

Известно, что объем продажи недвижимости в стране сократился до 68 тыс. домов, а количество проданных апартаментов сократилось до 19 тыс. квартир.

Общая сумма кредитов, выданная физическим лицам в депозитных банках, увеличилась на 5,7 трлн вон (~$4,79 млрд), до 718,7 трлн вон (~$604,21 млрд), а сумма кредитов, выданных не в банках, напротив, сократилась на 3,5 трлн вон (~$2,94 млрд), до 317,2 трлн вон (~$266,67 млрд), сумма кредитов, выданных в других финансовых учреждениях также увеличилась на 3,1 трлн вон (~$2,6 млрд), до 415,9 трлн вон (~$349,64 млрд).