«Контрабанда бензина в Киргизию имеет катастрофический характер»

Бишкек, , 14:11 — REGNUM «Год от года объем контрабанды нефтепродуктов в Киргизию растет. В этом году он приобретает уже катастрофический характер из-за избытка ГСМ на рынке Казахстана», — сообщил заместитель генерального директора ОсОО «Газпром нефть Азия» Чингиз Айтмурзаев, выступая на заседании парламентского комитета по Топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

По его словам, на киргизстанских автозаправках стоимость бензина на 15 сомов (13,8 рубля) за литр и дизтоплива на 10 сомов (9,2 рубля) выше, чем на АЗС в соседнем Казахстане. Это приводит к постоянному росту нелегальных поставок казахстанских ГСМ в Киргизию.

«Вы прекрасно знаете, что у нас на улице в Токмаке, в Таласе, в Кара-Балте продают бензин по 33 сома (30,5 рубля) за литр. Если себестоимость легального бензина с привозом из России сюда 39 сомов (36 рублей) только на нефтебазе, как его можно продавать по 33 сома? Понятно, что это нелегальное топливо», — подчеркнул он.

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Айтмурзаев отметил, что разница в цене на автомобильное топливо в сравнении с Казахстаном все время будет расти, из-за чего объем контрабанды бензина и дизтоплива будет увеличиваться, а легальный импорт — падать.

«Газпром нефть Азия» уже столкнулась с этим, у нас на наших заправках объем продаж за четыре месяца сопоставимо с прошлым годом на 40% упал. Таким образом, наш легальный импорт будет сокращаться», — констатировал он.

Депутат Азамат Арапбаев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике акцентировал внимание на том, что «все контрабандные ГСМ, которые имеются в Киргизии, только при помощи пограничной службы смог оказаться в стране».

"Я не говорю, что вся погранслужба к этому причастна, но небольшая группа офицеров и других сотрудников в этом замешана», — подытожил народный избранник.

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