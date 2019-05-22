Swedbank пророчит Литве стагнацию и экономический кризис

Вильнюс, , 12:49 — REGNUM Экономика Литвы перегрета, экономический кризис 2008—2009 годов повторится, впереди — эпоха стагнации, а Литве не удастся в обозримом ближайшем будущем подтянуться к уровню жизни стран Западной Европы. С таким прогнозом выступил главный экономист литовского отделения шведского банка Swedbank Нериюс Мачюлис на ежегодной конференции банка, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 мая.

В Литве сохраняется острый дефицит кадров, который провоцирует рост зарплат, при том, что продуктивность труда растёт медленнее, чем зарплаты. Похожая ситуация наблюдалась и в 2008 году. При этом, считает экономист, население всё же извлекло урок от кризиса 2008 года и ведёт себя аккуратнее. Нет, по его словам, и «пузыря цен» на рынке недвижимости, хотя с этим утверждением не все согласны — цены медленно, но растут все последние годы, они не достигли уровня 2008 года, но уже ближе, чем ожидали на рынке. Ранее утверждалось, что пиком станет 2017 год, однако и следующие два года цены только увеличивались.

«Самый точный прогноз в том, что может произойти что угодно. Самый ожидаемый сценарий, которого я боюсь больше всего, что мы будем наблюдать стагнацию», — сказал Мачюлис.