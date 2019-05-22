Детей депутата Татарии оставили без шикарной квартиры

Казань, , 12:22 — REGNUM Бывший глава правления «Татфондбанка», депутат Госсовета Татарии Роберт Мусин в рамках дела о собственном банкротстве не смог отстоять дарение своим дочерям недвижимости в Казани. Квартира площадью более 520,98 кв. м и парковка на 39 кв. м были подарены им двоим несовершеннолетним детям до введения процедуры реализации имущества, но после возбуждения уголовного дела в отношении него. Сделку дарения оспорил основной кредитор Мусина — «Татфондбанк», суд удовлетворил требование банка о признании договора недействительным и возврате имущества в конкурсную массу. Апелляционная жалоба была отклонена, несмотря на аргументы экс-банкира, что он не согласен «с выводом суда «об избавлении» должника от ликвидного имущества», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, некогда крупнейший банк Татарии — ПАО «Татфондбанк», где доля республики превышала 40%, был лишён лицензии после ухудшения финансовых показателей — в марте 2017 года, а признан банкротом в апреле того же года. Тогда же глава правления, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин, стал фигурантом ряда уголовных дел, связанных с банком. На сегодня известно о 21 эпизоде уголовного дела при сумме ущерба 50 млрд рублей. Конкурсный управляющий ТФБ также инициировал банкротство Мусина как физлица, и с июля 2018 года в отношении него введена процедура реализации имущества. Основной кредитор бывшего банкира — сам ТФБ.

Ранее кредиторы выяснили, что в конце февраля 2017 года, когда финансовые проблемы ТФБ уже были очевидны и до отзыва лицензии оставались считанные дни, Роберт Мусин оформил договор дарения на дорогостоящие апартаменты на улице Тельмана, 40 в Казани площадью 520,08 кв. м и парковочное место. Одарил банкир недвижимым имуществом своих несовершеннолетних дочерей. Кредиторов не устроил уход из конкурсной массы крупного актива, и ТФБ обратился в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть имущество в конкурсную массу. Суд иск удовлетворил, но Роберт Мусин обратился с апелляционной жалобой.

«В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылался на отсутствие причинения оспариваемой сделкой вреда кредиторам должника, поскольку было отчуждено единственное жилье, на котором в любом случае не может быть обращено взыскание в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; на недоказанность наличия у должника на момент заключения сделки иных кредиторов, на несогласие с выводом суда «об избавлении» должника от ликвидного имущества», — отмечается в материалах дела.

Жалобу отклонили, решение первой инстанции оставили в силе, а в ходе слушаний стало известно, что «в рамках уголовного дела наложен арест на 8 объектов недвижимости, принадлежащих должнику, в т. ч. на спорную квартиру и стояночное место в виде запрета на распоряжение данным имуществом», а договор был заключён «после возбуждения уголовного дела, что подтверждает вышеуказанные выводы суда о направленности сделок на невозможность дальнейшего обращения взыскания на них».