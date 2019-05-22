В Смольном утвердили программу развития пяти кластеров городской экономики

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением утвердил программы развития пяти территориальных кластеров Санкт-Петербурга на 2019−2021 годы.

Речь идет о кластерах в медико-фармацевтической, станкоинструментальной, энергетической, инфотелекоммуникационной и композитной отраслях городской промышленности.

«Принятые программы задают показатели развития соответствующих кластерных образований, в том числе количество участников, достигаемую участниками выручку, долю инновационных разработок и НИОКР и другие», — сообщили 22 мая в Смольном.

Деятельность 12-ти территориальных кластеров на территории Северной столицы координирует Центр кластерного развития (ЦКР), являющийся подразделением АО «Технопарк Санкт-Петербурга». В составе этих кластеров — более 600 организаций, из которых 466 — это субъекты малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году из федерального бюджета на поддержку петербургских кластеров будет привлечено 26 млн рублей путем субсидий от Минэкономразвития России.

Добавим, что индекс промышленного производства (ИПП) в январе-апреле 2019 года составил в Санкт-Петербурге 105,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Основной вклад в рост петербургской промышленности в текущем году вносят обрабатывающие производства и машиностроение.

По итогам 2018 года ИПП составил 105,0%, позволив промышленностиСанкт-Петербурга выйти на докризисный уровень.