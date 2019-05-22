«Газпромнефть-Оренбург» переходит на систему автоматизированного бурения

Оренбург, , 12:14 — REGNUM Система автоматического бурения Stream-AutoDigger, которая внедряется на скважинах Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, позволит экономить до 2,5 млн рублей с каждой новой скважины и сократит время механического бурения более чем на 35%. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба компании «Газпромнефть-Оренбург».

Как пояснил руководитель направления отдела инженерных технологий предприятия Иван Гаврилин, изначально предполагалось, что переход на новую систему увеличит скорость бурения на 15%, однако по итогу показатели превысили ожидаемые на 64%.

Уникальность системы заключается в том, что она задействует буровые станки старого типа с механическим контролем тормоза лебедки. В результате средняя скорость проходки увеличивается на 9,2 м/ч. Технология также позволяет уменьшить износ бурового оборудования, а встроенное программное обеспечение выполняет мониторинг параметров в режиме реального времени и сохраняет все данные в памяти.

Отмечается, что в ближайшее время технология будет тиражирована на другие месторождения и дочерние общества компании с идентичными технико-технологическими условиями.

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