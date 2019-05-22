В Воронеже ликвидируют крупную коммунальную аварию – сотни жителей без воды

Воронеж, , 10:35 — REGNUM Ряд домов по улице Шишкова и Московскому проспекту в Коминтерновском районе Воронежа остались без воды из-за крупной коммунальной аварии вечером 21 мая. В ночь на 22 мая водоснабжение возобновили, однако специалисты не исключают новых отключений. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы администрации города.

Как уточнили в мэрии, утечка на бесхозном участке водовода (450 мм) была выявлена накануне. В результате без воды остались жители домов по Московскому проспекту и улице Шишкова, число отключенных домов не уточняется. На место была направлена аварийная бригада «РВК-Воронеж». В ночь на 22 мая воду ненадолго включили — чтобы жители могли собраться на работу.

Конструкция поврежденной трубы оказалась сложной. Сегодня аварийные работы на поврежденном участке будут продолжены, для их проведения вновь отключат воду. Однако сроки начала работ и сроки отключения в мэрии уточнить не смогли, пояснив, что все будет зависеть от сроков поставки материалов для ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте из-за аварии на водоводе без воды остались жители Коминтерновского и Советского районов — более 50 тыс. человек. На ликвидацию аварии понадобилось около суток.

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