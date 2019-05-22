ВЭФ-2019: участники главного экономического события ДФО не жалеют денег

Хабаровск, , 07:19 — REGNUM Началась подготовка к пятому, юбилейному, Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке. Участники главного экономического события в ДФО не жалеют средств, чтобы достойно представить себя на форуме. С закупками в преддверии ВЭФ ознакомился корреспондент ИА REGNUM.

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Более 28 млн рублей готова потратить Сахалинская область на оказание услуг по организации участия в ВЭФ-V. Это — только начало, впереди ещё траты на создание павильона и прочие нужды.

ООО «Газпром ЭКСПО» разместило заявку на 91,5 млн рублей на оказание услуг по обустройству презентационного офиса председателя правления ПАО «Газпром» в рамках проведения Восточного экономического форума. Объявление на сайте госзакупок размещено 15 февраля 2019 года, обновлено 15 мая 2019 года, но из размещенной информации следует, что «процедура отменена».

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ готов потратить 6,8 млн рублей на обустройство своего стенда на ВЭФ.

Минпромторг России за оказание услуг по организации своего участия в ВЭФ готов заплатить 20 млн рублей.

А вот, например, «Российский фонд технологического развития», федеральное государственное автономное учреждение, за организацию своего участия в Восточном экономическом форуме не готов платить более 214 тыс. рублей.

Впереди — новые закупки, подготовка к ВЭФ-V только началась.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года во Владивостоке пройдёт пятый, юбилейный Восточный экономический форум.

Организация первого ВЭФ обошлась в 400 млн рублей, с тех пор мероприятие значительно подорожало. Так, если в 2016 году делегация Сахалина готова была потратить на участие в ВЭФ-II 10 млн рублей, то сейчас, как уже говорилось, стартует с 28 млн рублей, и это только начало.

Стоимость участия делегаций регионов и компаний в ВЭФ обходится более чем в миллион рублей. В 2016 году минимальная стоимость пропускного билета на человека была равна 150 тыс. рублей. Пакет «Премиум» обходился уже более чем в 200 тыс.

Если, например, делегацию возглавлял глава компании и три участника, то заплатить, в комплексе, за участие всей делегации нужно было 1 млн 50 тыс. рублей. Если же участников было больше — цена за участие повышалась.

Речь, подчеркнем, только о «входных билетах».

Регионы традиционно тратятся и на создание своих уникальных павильонов. Недоумение общественности который год вызывает тот факт, что построенные за десятки миллионов рублей сооружения потом никак не используются, а часто просто бросаются делегациями на площадке проведения ВЭФ.

Так, павильоны Хабаровского края, обошедшиеся бюджету в 8,5 млн в 2017 году и в 31,4 млн в 2018 году, были оставлены на острове Русском и никому не пригодились. Их судьба неизвестна.

Многомиллионные затраты на проведение ВЭФ пока не нашли одобрения у жителей ДФО. На официальном портале «Российская общественная инициатива» граждане активно голосуют за упразднение Минвостокразвития как самого бессмысленного министерства в РФ. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал, что на ВЭФ-2019 будет дана оценка развитию Дальнего Востока.

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