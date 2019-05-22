Госдума обсудит новые правила отказа от долевого строительства

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 22 мая, депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят в первом чтении законопроект, уточняющий правила ухода от долевого строительства в РФ и перехода к проектному финансированию строительства, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым («Единая Россия») во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Так, по закону, с 1 июля 2019 года строительство в РФ должно полностью уйти от работы по договорам долевого участия и перейти на систему проектного финансирования — работу по эксроу-счетам.

Исключения из правил

Между тем ранее представители профильного министерства, а также сами застройщики отмечали, что перевести на новую систему удастся не все объекты. В частности, объекты строительства, которые должны быть сданы в ближайшие несколько лет, перевести на счета эскроу практически невозможно. В противном случае стройка таких объектов может быть заморожена, а граждане, ожидающие сдачу своих квартир, пострадают.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают разрешить застройщикам обратиться к региональным органам власти, чтобы получить заключение о степени готовности объекта к переходу на счета эскроу. Региональные власти также смогут оценить возможность застройщика завершить объекты без перехода на проектное финансирование. Если решение будет положительным, то застройщики и дальше смогут работать по некоторым объектам по старым правилам — то есть, по системе договоров долевого участия. При этом они будут обязаны перечислять средства в компенсационный фонд (Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства).

Достройка проблемных объектов

Законопроект устанавливает правила достройки проблемных объектов в случае банкротства застройщиков. Так, законопроект наделяет регионы правом создавать региональные фонды, которые получат исключительное право достраивать такие дома за счет средств из федерального и регионального бюджетов, а также из компенсационного фонда. При этом депутаты прописывают контроль за целевым расходованием выделяемых средств.

«Такой механизм предусматривает, что все расчеты производятся через уполномоченный банк, в качестве которого предлагается определить кредитную организацию единого института развития в жилищной сфере», — отмечал ранее глава профильного комитета Николай Николаев.

Помимо этого законопроект также запрещает фонду и региональным властям предоставлять ссуды и займы, а также приобретать ценные бумаги.

Против двойных продаж

Депутаты также прописывают особый порядок передачи квартир, чтобы избежать проблемы двойных продаж, связанную с возникновением у граждан требований о передаче одних и тех же помещений в строящемся доме.

«Проектируемый механизм предполагает, что при наличии у граждан требований о передаче одних и тех же помещений помещения получат те граждане, чьи требования возникли первыми, остальным выплачивается возмещение», — пояснял в ходе заседания комитета Госдумы Николаев.

Другими словами, если закон будет принят, то недвижимость будет передана тем дольщикам, чей договор был раньше зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН).

Апартаменты ко второму чтению

Законопроект в его текущем виде касается только жилых объектов — то есть, квартир. Однако, как отмечал ранее один из авторов инициативы Николай Николаев, многие граждане также вкладывали средства в постройку нежилых помещений. Речь, в частности, об апартаментах.

«В результате через несколько лет «обманутых дольщиков» могут сменить обманутые покупатели апартаментов. Во избежание повторения подобной ситуации представляется целесообразным при подготовке законопроекта ко второму чтению предусмотреть меры, направленные на установление в отношении застройщиков нежилых зданий требований, аналогичных тем, что действуют в отношении застройщиков многоквартирных и иных жилых домов», — отметил Николаев.

В частности, он предлагает обязать застройщиков нежилых зданий после 1 июля 2019 года привлекать средства граждан в новые проекты строительства только с использованием счетов эскроу.