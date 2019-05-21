Граждане РФ всё сильнее проваливаются в «теневой» сектор занятости – Шеин

Москва, , 16:39 — REGNUM Неофициальная занятость оборачивается огромными потерями для Пенсионного фонда РФ, убеждён вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что данные о страховых взносах и стаже поступают в ПФ РФ лишь от 54 млн человек.

«Вопрос о тёмном рынке занятости был вне зоны общественного внимания на протяжении десятилетий, — сказал Шеин. — Я хочу сказать, что ещё в прошлом году, летом, Пенсионный фонд РФ заявил, что регулярные отчисления в Пенсионный фонд совершают 45 млн. Еще 9 млн платят эпизодически. А безработными у нас при этом числится официально порядка 1 млн человек. И получается, что огромная масса народа — это люди, которые не относятся ни к категории работающих, ни к категории безработных. Это неофициальная занятость. Она огромная и влечёт за собой гигантские потери для Пенсионного фонда РФ».

Шеин отметил, что есть оценки Росстата, по которым «чёрный» фонд оплаты труда оценивается в 12 трлн рублей в год.

«Недополученные сборы Пенсионного фонда превышают 2,5 трлн. И ситуация усугубляется. Потому что люди всё сильнее проваливаются в теневой сектор рынка труда, а метастазы проникают и в «белую» занятость. А погружает людей в «чёрную» и «серую» зоны именно работодатель, — сказал Шеин. — Более того, людям выгодна именно «белая» занятость. Работодатель зачастую обманывает их по заработной плате, заставляет работать сверхурочно, без доплаты, пользуясь тем, что при отсутствии трудового договора он легко может завтра сделать вид, что видит их первый раз в жизни».

Бороться с таким положением дел депутат предлагает путём принятия такого законопроекта, согласно которому фирмы, пойманные на том, что они используют неофициальный труд, не могли бы получать государственные подряды и контракты и пользоваться налоговыми льготами.

«Увы, мы получили отрицательное заключение от правительства, а «Единая Россия» в Госдуме РФ проголосовала против. Таким образом, государство само формирует модель «серой», «чёрной» и неустойчивой занятости», — подытожил Шеин.

Напомним, как сообщили «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ, данные о страховых взносах и стаже поступают в это ведомство лишь от 54 млн жителей России. В то же время, по предварительным данным Росстата, на 2019 год количество трудоспособного населения РФ равняется 81,3 млн граждан.

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