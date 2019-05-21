В Подмосковье раскрыли картельный сговор по ремонту дорог

Москва, , 16:23 — REGNUM Крупный картельный сговор на торгах по ремонту дорог раскрыли в Московской области. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на своём официальном сайте.

Признаки сговора участников государственных закупок по ремонту дорожного полотна в Химках выявило Московское управление ФАС. Речь идёт о десяти аукционах, состоявшихся в 2018 году. В торгах приняли участие две столичные компании, одна из которых была признана победителем конкурентных процедур. С юридическим лицом заключили контракт на 67,7 млн рублей.

При этом начальная (максимальна) цена контракта была снижена всего на 1,5%. По итогам проверки Московское УФАС пришло к выводу, что московские компании заключили между собой соглашение отказаться от конкурентной борьбы на торгах. В частности, обе фирмы подали по одному ценовому предложению и прекратили дальнейшие конкурентные действия. По данному факту возбуждено административное производство. Компаниям грозит штраф в размере до 50% от начальной цены торгов и до 50 тыс. рублей для руководителей организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС РФ выступила с инициативой ужесточить наказание за картельные сговоры. Ведомство предлагает привлекать руководство компаний-нарушителей к наказанию в виде реального лишения свободы сроком до 6 лет.

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