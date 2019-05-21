Президент Замбии настоял на изменении системы налогообложения

Лусака, , 15:00 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу заявил о внедрении нового невозмещаемого налога с продаж взамен налога на добавленную стоимость, несмотря на критику со стороны добывающих предприятий. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации президента от 17 мая.

Замбия является второй страной в Африке по производству меди. Изменение системы налогообложения нацелено на удержание большей части доходов со сферы добычи минерального сырья для решения проблемы долговой нагрузки. Изменения будут внедрены, несмотря на критику со стороны компаний. Они опасаются оттока инвестиций.

Президент Лунгу подчеркнул, что компании, неудовлетворенные новой политикой, должны покинуть страну. Он рассказал, как компании Vedanta Resources' Konkola Copper Mines (KCM) и Glencore’s Mopani Copper Mines (MCM) провели серию увольнений сотрудников, приписав это «изменениями в сфере налогообложения».

По словам главы государства, принятие законодательства было запланировано на 1 апреля, однако из-за протестов его перенесли на июль. Лунгу заявил, что правительство провело серию юридических консультаций по данному вопросу.

«Когда мы решаем, как вести налоговую политику, мы решаем это самостоятельно», — заявил Лунгу своим сторонникам в международном аэропорту имени Симона Мванса Капвепве в Ндоле.