Правительство Киргизии выделило на программу госипотеки 462 млн рублей

Бишкек, , 14:53 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о выделении государственной ипотечной компании 500 млн сомов (461,8 млн рублей). Как сообщает пресс-служба правительства, об этом стало известно в ходе совещания по вопросу реализации программы «Доступное жилье 2015 — 2020».

Глава кабинета министров отметил, что с начала запуска ипотечной программы правительство на ее финансирование выделило свыше 4,8 млрд сомов (4,43 млрд рублей). А также акцентировал внимание на том, что процентные ставки по ипотечным кредитам за это время удалось снизить с 12% — 14% до 7% — 9%.

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«Правительство всегда поддерживало усилия по обеспечению наших граждан доступным жильем и рассматривает это, как один из приоритетов своей работы. Необходимо внедрять эффективные механизмы привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов. Тысячи наших граждан ждут своей очереди, чтобы получить жилье или улучшить жилищные условия», — сказал он.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что «правительство должно сделать ипотеку еще доступнее и выгоднее граждан, потому что они сегодня все еще сталкиваются с трудностями».

"Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым поставлена задача снизить процентные ставки по госипотеке до 6%, потому что осуществлять выплаты по нынешним условиям для работников бюджетной сферы все еще трудно. К осени эта цель будет достигнута», — подытожил премьер.

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