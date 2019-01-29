Угроза обрушить «пролетарский гнев» сработала? В Дагестане посчитали налоги

Махачкала, , 16:27 — REGNUM В Дагестане продолжают подводить итоги 2018 года. На совещании у главы региона Владимира Васильева был затронут вопрос сбора налогов. Первый зампредседателя правительства республики Гаджимагомед Гусейнов доложил, что в общей сложности объем доходов в местные бюджеты составил 9,9 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе администрации главы субъекта.

По словам первого вице-премьера, темпы роста по сборам налогов по отношению к 2017 году составили 118,4%. Превышение поступлений к минувшему году составило 1,5 млрд рублей. Показателя выше средних значений по сборам налогов удалось добиться в 15 муниципалитетах. На первом месте расположился Чародинский район, следом идёт Карабудахкентский район, замыкает тройку передовиков по налогам Рутульский район. Примечательно, что в число отличников вошел лишь один город — Каспийск.

Среди муниципалитетов, показавших самые низкие темпы роста (менее 5%), Гусейнов назвал Гумбетовский район, города Избербаш, Кизилюрт и Южно-Сухокумск, а также Бежтинский участок. Последний и вовсе остановился на уровне 2017 года.

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Напомним, в 2018 году руководство Дагестана уделяло повышенное внимание выведению экономики региона «из тени» и увеличению налоговых поступлений. В первую очередь проводилась работа с предпринимателями, в частности, с владельцами автозаправочных станций, строительных компаний, кирпичных заводов, банкетных залов и розничных рынков.

Владимир Васильев призывал бизнесменов переходить в правовое поле, ставить работников на официальный учёт и платить налоги по закону. В противном случае политик обещал обрушить на них «пролетарский гнев». В результате за 2018 год в Дагестане «вышли из тени» около 14 тысяч человек.