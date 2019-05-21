В столице Киргизии врачи митингуют, требуя повышения зарплат

Бишкек, , 14:40 — REGNUM В столице Киргизии сегодня, 21 мая, состоялся митинг врачей столичных центров семейной медицины, требующих увеличить им зарплаты и отказаться от введенной минздравом новой системы начисления надбавок, пишет «24.kg».

Участники акции протеста вышли к Дому правительства с плакатами и транспарантами «Отменить оптимизацию ЦСМ!», «Поднять базовый оклад!», «Отменить смешанный прием!» и другими лозунгами.

Медики недовольны тем, что президент, премьер-министр и чиновники утверждают, что врачам повысили заработные платы, но на деле этого не произошло.

Читайте также: «Не чувствуем повышения зарплат»: в столице Киргизии митингуют врачи

Раскритиковали митингующие и систему оценки их работы по индикаторам, поскольку из-за этого при начислении зарплаты не учитывается их ежедневная рутинная работа .

Недовольны участники митинга и проведенной оптимизацией поликлиник, поскольку теперь они вынуждены за каждой справкой ездить в головной офис, а медсестер заставляют ежемесячно сдавать туда отчеты.

Также медики требуют отменить так называемый «смешанный прием», из-за которого врачам приходится проходить длящееся всего лишь несколько месяцев ускоренное переобучение на другие узкие специальности.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 октября 2018 года в минздрав Киргизии ввел новую систему оплаты труда врачей и медсестер, работающих в центрах семейной медицины (поликлиниках) и в фельдшерско-акушерских пунктах. Теперь их зарплата будет складываться из гарантированной части и бонуса за результативность вклада в лечение пациента.

Руководство министерства здравоохранения утверждает, что благодаря нововведению хорошо работающий молодой семейный врач сможет получать до 22 тысяч сомов (20,3 тысячи рублей по текущему курсу) в месяц, а врач с большим стажем — до 30 тысяч сомов (27,7 тысячи рублей).