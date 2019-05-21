Ключевую ставку в РФ снизят не ранее третьего квартала 2019 года – прогноз

Москва, , 14:52 — REGNUM Аргументов в пользу снижения в РФ ключевой ставки очень много, но Центральный банк сохраняет интригу по поводу того, когда он примет соответствующее решение, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, сказавшей, что Центробанк видит факторы для снижения ключевой ставки.

«Аргументов в пользу снижения ключевой ставки больше, но сохраняется интрига, когда это решение принимать, — сказал Хестанов. — Недавно вышли новые данные о достаточно низком экономическом росте РФ, что вызывает определённые опасения у ЦБ, и, возможно, это подтолкнёт его к окончательному решению о снижении ключевой ставки. Но, с другой стороны, инфляционные ожидания — это очень серьёзная проблема, и ЦБ давно с нею борется, но никак у него не получается».

При этом экономист уточнил, что, поскольку ЦБ и прежде не спешил со снижением ставки, то и в этот раз от него не следует ждать оперативных решений.

«Зная поведение ЦБ, можно сказать, что он не будет торопиться и выдержит паузу, — сказал Хестанов. — Логичнее всего предположить, что Банк России решит дождаться третьего квартала, чтобы получить более надёжные данные о снижении инфляции. Кроме того, не стоит забывать, что в настоящее время стоимость денег на открытом рынке заметно ниже, чем ставка ЦБ. Сравните ставки по депозитам и ставку ЦБ. Это лучшая иллюстрация того, что деньги сейчас дешевле, чем предлагает ЦБ. Такое положение дел приводит к тому, что само изменение ставки является малозначимым. Никаких существенных эффектов это не вызывает. Даже если будет принято решение снизить ставку, это будет иметь чисто символическое значение».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, ЦБ РФ видит причины для снижения ключевой ставки, но есть риски.

«Мы говорили, что много аргументов в пользу того, чтобы во II—III квартале снизить ставку. К этим аргументам можно отнести стабилизацию текущей инфляции на уровне, близком к 4%, экономическое давление на цены низкое. Но, с другой стороны, есть фактор повышенных инфляционных ожиданий, поэтому мы будем смотреть другие риски на ближайшем заседании», — цитирует Юдаеву ТАСС.

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