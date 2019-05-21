Высоким зарплатам Москвы нашли статистическое объяснение

Москва, , 14:44 — REGNUM Почти десятипроцентный рост зарплат в течение года в Москве связан с отлаженной системой учёта денежных потоков в столице. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артём Кирьянов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По данным московских властей, в первом квартале 2019 года средняя зарплата до вычета налогов составила 86 тысяч рублей.

«В Москве на сегодняшний день обеспечен достаточно серьёзный контроль и учёт всех денег, который циркулируют в организациях и у людей. И на самом деле Москву от многих других городов отличает белая зарплата. Это уже такая повседневная данность, особенно это касается крупных компаний», — отметил Кирьянов.

В стране десятки миллионов людей, которые не показывают никакого дохода, заявил общественник. Доходы есть, зарплаты есть, а в статистике это превращается в стабильное снижение доходов.

По его словам, больше всего в стране страдают не работники частных предприятий, а бюджетники. Данная категория получает белую, но при этом маленькую зарплату.

«В этой сфере нужна дополнительная поддержка, нудно повышать зарплаты в бюджетной сфере», — заявил член Общественной палаты России.

Как сообщало ИА REGNUM, рост средней зарплаты в Москве на 9,5% может быть связан с повышением доходов немногочисленной прослойки высокооплачиваемых госслужащих и руководителей крупных компаний. Такое мнение высказал экономист Александр Бузгалин.

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