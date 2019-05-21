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Депутат «ЕР» предложил снизить взносы по льготной сельской ипотеке

Экономика

Существующий взнос в 20% является неподъемным, считает белгородский депутат Александр Шкарлет

Воронеж, 21 мая 2019, 14:18 — REGNUM  Партия «Единая Россия» выступила за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое предложение выдвинуто на Форуме сельских депутатов, который проходит 21 мая в Воронеже.

«Сельские жители являются одними из самых малообеспеченных. Для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых — крайне сложно. Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%, как это уже сделано в некоторых государственных программах, в том числе по обеспечению жильем молодых специалистов. Это позволит вступить в ипотечную программу молодым и малообеспеченным семьям, в первую очередь, многодетным», — заявил депутат Земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района Александр Шкарлет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия», посвящённый вопросам социального развития села и проекту государственной программы «Развитие сельских территорий». В пленарном заседании планируется участие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ему передадут предложения, составленные по итогам пленарных дискуссий.

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