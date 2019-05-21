Нефть не готова «переступить» уровень $73

Москва, , 13:19 — REGNUM Котировки нефти будут снижаться под давлением сильного доллара США, а также фокуса спекулянтов на новостях о торговых прениях США и Китая и общеевропейских парламентских выборах, которые начинаются 23 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Учитывая тот факт, что комментарии по рынку энергоресурсов относительно объемов добычи нефти уже получены — неопределенность несколько сократится. В конце прошлой недели и начале текущей уровень $73 за баррель Brent оказался сильным, и трейдеры не готовы его переступить. Значит, в ближайшие дни можно будет увидеть снижение к уровню $70,60 за баррель, а далее откроются продажи на $69», — предположил эксперт.

Торговые войны Америки и Китая спровоцировали ситуацию, при которой США стали виновниками сокращения предложения нефти, но они же обеспечат и снижение спроса. Отметим, что, по мировым консенсус-прогнозам, рынок нефти останется в сбалансированном состоянии вплоть до конца года и дефицита стоит ожидать лишь в 2020 году.

Действия Саудовской Аравии, России и ОПЕК+, а также политика США в отношении Венесуэлы и Ирана позволили создать условия для роста цен на нефть. Теперь же из-за торговых войн можно ждать замедления роста мировой экономики, сокращения спроса. То есть под влиянием долгосрочных факторов трейдеры не будут наращивать активные покупки нефти.

«Сдерживать активное падение цен в ближайшие дни будет природный фактор. Так, из-за жары на Ближнем Востоке возрастает потребление электроэнергии на фоне повышенного спроса на кондиционирование воздуха. Внутреннее потребление нефти в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте с целью производства электроэнергии возрастет. Это значит, что большего снижения, чем к уровню $69 за нефть марки Brent, ожидать не стоит», — считает Стариков.

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