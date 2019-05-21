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Поступления в бюджет Нур-Султана за четыре месяца выросли на 10%

Экономика

По состоянию на 1 мая 2019 года план по поступлениям в государственный бюджет исполнен на 102%

Нур-Султан, 21 мая 2019, 11:04 — REGNUM  Поступления в бюджет города Нур-Султана по итогам первых четырех месяцев 2019 года составили 77,98 млрд тенге ($206 млн), что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом заявила и. о. главы управления стратегического и бюджетного планирования города Айжан Тугельбаева, сообщает агентство «Казинформ».

Поступления в государственный бюджет Казахстана из Нур-Султана за отчетный период составили 388 125 млн тенге ($1 млн), что на 19% больше, чем в 2018 году. По её словам, план по поступлениям в государственный бюджет по состоянию на 1 мая 2019 года исполнен на 102%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года поступления в государственный бюджет Казахстана составил 3,993 трлн тенге ($10,53 млрд), что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Экономика Казахстана
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