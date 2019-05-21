Москва, , 11:02 — REGNUM Сегодня, 21 мая, президент России Владимир Путин поздравил исследователей Севера с Днём полярника, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что те люди, которые посвятили свою жизнь освоению Арктики и Антарктики, — это мужественные, сильные духом люди, первопроходцы, прославившие Родину выдающимися открытиями и исследованиями.

«Исследователи Севера вносят значимый вклад в наращивание экономического, оборонного и научного потенциала страны. Они и впредь будут достойно решать поставленные задачи на благо России», — выразил уверенность глава государства и пожелал российским полярникам успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, учредить в России профессиональный праздник День полярника предложил в конце декабря 2012 года учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров.

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