Забастовка авиперсонала в Италии: Alitalia отменила свыше 300 рейсов

Рим, , 10:19 — REGNUM Итальянская авиакомпания Alitalia отменяет половину рейсов, назначенных на 21 мая. Это связано с проводимой сегодня пилотами, бортпроводниками и наземным персоналом забастовкой. Об этом сообщает британское издание Express.

Читайте также: Сотрудники итальянских авиакомпаний проведут 24-часовую забастовку

По информации компании, будет отменено более 300 рейсов. В основном это внутренние перелеты по Италии и рейсы по Европе из крупных городов страны.

«Alitalia приняла специальные меры для смягчения неудобств клиентов, используя на внутренних и международных маршрутах самолёты с большей вместимостью», — заявили в итальянской авиакомпании.

Извинения своим клиентам за неудобства принёс и представитель британского лоукостера EasyJet. Представитель компании заявил, что EasyJet делает «всё возможное, чтобы свести к минимуму любые нарушения в результате протестной акции».

Ранее по теме: Пилоты «Алиталии» отложили забастовку на месяц

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 мая, профсоюзы итальянских авиакомпаний и наземных служб проводят 24-часовую забастовку. Сотрудники профсоюзов в ходе протестной акции намерены обратить внимание властей страны на сложную ситуацию в своей сфере, на неопределенность будущего авиакомпании Alitalia и на необходимость получения работниками данной сферы новых законодательных и контрактных гарантий.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за забастовки в Италии отменены почти сто авиарейсов