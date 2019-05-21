В Huawei ответили на решение США выдать компании временную лицензию

Пекин, , 08:56 — REGNUM Решение правительства Соединенных Штатов выдать китайской компании Huawei временную лицензия на возобновление деятельности не имеет никакого значения, заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в эфире Центрального телевидения КНР.

«90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei», — заявил Чжэнфэй, добавив, что компания готова справиться с запретом со стороны США.

Вместе с тем он не исключил вероятность использования чипов США в случае дефицита поставок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп ввел запрет на ввоз и использование в стране технологий и услуг, которые производятся «иностранными противниками». Под ограничительные меры попала в том числе компания Huawei.

Позже министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах.

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