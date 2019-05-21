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СЭЗ Казахстана привлекли инвестиции на сумму $2,4 млрд

Экономика

За счет свободных экономических зон в Казахстане создано 15,5 тыс. новых рабочих мест

Нур-Султан, 21 мая 2019, 08:56 — REGNUM  На территориях свободных экономических зон (СЭЗ) Казахстана с 2002 по 2009 год запущено 183 проекта, в том числе 46 проектов с иностранным участием. Об этом 21 мая заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за счет свободных экономических зон в Казахстане создано 15,5 тыс. новых рабочих мест, а в бюджет в виде налогов поступило 150 млрд тенге ($396 млн).

Министр добавил, что на развитие инфраструктуры СЭЗ из бюджета республики было выделено 314,3 млрд тенге ($830 млн), а объем привлеченных инвестиций составил около 910 млрд тенге ($2,4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая на заседании правительства Казахстана обсуждался вопрос развития свободных экономических зон. Премьер-министр республики Аскар Мамин поручил регионам разработать стратегию развития каждой СЭЗ в республике на трехлетний срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Казахстана поручил создать стратегии развития каждой СЭЗ

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Экономика Казахстана
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