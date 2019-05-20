Прощай, горячая вода: воронежцы снова страдают за «долги»

Воронеж, , 14:57 — REGNUM Жители пяти многоквартирных домов в Левобережном районе Воронежа остались без горячей воды из-за долгов управляющей компании за отопление и горячее водоснабжение перед поставщиком. Об отключении сообщила 20 мая пресс-служба УК «Левобережного района» подтвердили. Без горячей воды жители домов по улицам Димитрова и Рижской остаются уже с 15 мая. В объявлении, которые увидели жители у своих подъездов, говорится, что долг УК — более 22,6 млн рублей.

«С ООО «Святогор» у нас есть финансовые разногласия по взаиморасчетам за услуги отопление и горячее водоснабжение. Мы не согласны с суммами, которые поставщик пытается с нас взыскать. Текущий ежемесячный платеж добросовестных собственников МКД, находящихся в нашем управлении, составляет около 2,5 млн рублей летом, и 3,5 млн рублей зимой. Все собранные с жителей средства в полном объеме мы ежемесячно направляем поставщику», — прокомментировал директор УК «Левобережного района» Владимир Болотов.

Он добавил, что общая задолженность населения за отопление и горячее водоснабжение за четыре года составила 7 млн рублей: претензионная работа ведется, однако процесс затяжной. Кроме того, с частью финансовых претензий поставщика УК не согласилась, суды первой инстанции и 19-й арбитражный апелляционный подтвердили правоту УК. В то же время, настаивают в управляющей компании, поставщик решение суда не выполняет и требует с УК деньги, которые населению не начислялись.

«Таким образом, УК «Левобережного района» считает неправомерным введение «Святогором» ограничения поставки горячего водоснабжения для находящихся в управлении пяти МКД с 15 мая», — заявил Болотов.

Как отмечает ИА REGNUM, отсутствие подачи горячей воды в летний период, после окончания отопительного сезона, большинство воронежцев испытывают ежегодно. В большинстве случаев вода отключается для «профилактики» — график таких отключений публикует мэрия, однако часть домов стабильно остается без горячей воды из-за финансовых споров между управляющими компаниями и поставщиками ресурсов.