Представители LG Electronics: «Мы будем сокращать объем выбросов углерода»

Сеул, , 14:55 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics планирует сократить объем выбросов углерода при производстве на 50% к 2030 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в 2017 году объем выбросов углерода на внутренних и зарубежных производственных площадках составил 1,93 млн тонн, однако благодаря внедрению высокоэффективным установкам и устройствам по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году объем выбросов компании будет сокращен до 960 тыс. тонн.

Так же, компания получила в общей сложности 340 тыс. тонн углеродного кредита с 2015 по 2018 год.

«Мы будем сокращать объем выбросов углерода на каждом заводе, а также участвовать в решении глобальных проблем, таких как изменение климата», — сообщили представители компании.