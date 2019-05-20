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Представители LG Electronics: «Мы будем сокращать объем выбросов углерода»

Экономика

Южнокорейская компания планирует сократить объем выбросов углерода до 960 тыс. тонн к 2030 году

Сеул, 20 мая 2019, 14:55 — REGNUM  Южнокорейская компания LG Electronics планирует сократить объем выбросов углерода при производстве на 50% к 2030 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в 2017 году объем выбросов углерода на внутренних и зарубежных производственных площадках составил 1,93 млн тонн, однако благодаря внедрению высокоэффективным установкам и устройствам по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году объем выбросов компании будет сокращен до 960 тыс. тонн.

Так же, компания получила в общей сложности 340 тыс. тонн углеродного кредита с 2015 по 2018 год.

«Мы будем сокращать объем выбросов углерода на каждом заводе, а также участвовать в решении глобальных проблем, таких как изменение климата», — сообщили представители компании.

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