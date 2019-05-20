Казахстан планирует продлить запрет на импорт российского бензина

Нур-Султан, , 14:40 — REGNUM Казахстан планирует продлить запрет на ввоз бензина из России. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министерства энергетики республики, опубликованном на портале «Электронные нормативно-правовые акты».

Запрет планируется продлить еще на три месяца. Ограничения будут распространяться на импорт железнодорожным транспортом. Ранее запрет был введен со 2 марта по 2 июня 2019 года.

Напомним, Казахстан вводил запрет на поставки российского бензина с 25 августа по 25 ноября 2018 года. Запрет на импорт связан с профицитом топлива, который появился после модернизации НПЗ республики.

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