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Казахстан планирует продлить запрет на импорт российского бензина

Экономика

Запрет планируется продлить еще на три месяца

Нур-Султан, 20 мая 2019, 14:40 — REGNUM  Казахстан планирует продлить запрет на ввоз бензина из России. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа министерства энергетики республики, опубликованном на портале «Электронные нормативно-правовые акты».

Запрет планируется продлить еще на три месяца. Ограничения будут распространяться на импорт железнодорожным транспортом. Ранее запрет был введен со 2 марта по 2 июня 2019 года.

Напомним, Казахстан вводил запрет на поставки российского бензина с 25 августа по 25 ноября 2018 года. Запрет на импорт связан с профицитом топлива, который появился после модернизации НПЗ республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан ввел запрет на импорт бензина из России

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