Продажи новых грузовых автомобилей в России упали на 1,7%

Москва, , 13:42 — REGNUM В апреле 2019 года объем российского рынка новых грузовых машин составил 7 тыс. единиц, что на 1,7% меньше, чем в апреле 2018 года. Об этом 20 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего на отечественном авторынке было продано грузовиков компании КамАЗ. На их долю в апреле пришлось более 35% продаж. Это составляет около 2,5 тыс. единиц. Такой показатель на 7,7% выше, чем в апреле 2018 года.

Следом идут машины еще одного российского производителя — Горьковского автомобильного завода — 724 грузовика.

Третье и четвертое места занимают с практически равными показателями грузовики шведских компаний — Volvo и Scania. Их было продано соответственно 467 и 460 единиц.

В пятерку лидеров вошёл и немецкий MAN. В апреле было продано 408 штук.

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