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Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Экономика

«Белнефтехим» ждет подтверждения от Украины и Польши

Минск, 20 мая 2019, 12:33 — REGNUM  Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».

"Мы готовы начать прокачку, ждем подтверждения от Украины и Польши», — сообщила ТАСС пресс-секретарь предприятия Марина Костюченко, не уточнив точные даты возобновления транзита нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на нефтепроводе произошла чрезвычайная ситуация, когда иностранные покупатели нефти обнаружили загрязнения хлорорганикой.

Предположительно, это была диверсия в виде намеренного вброса загрязнений в один из узлов нефтепровода на территории Самарской области.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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