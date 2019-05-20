Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Минск, , 12:33 — REGNUM Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».

"Мы готовы начать прокачку, ждем подтверждения от Украины и Польши», — сообщила ТАСС пресс-секретарь предприятия Марина Костюченко, не уточнив точные даты возобновления транзита нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на нефтепроводе произошла чрезвычайная ситуация, когда иностранные покупатели нефти обнаружили загрязнения хлорорганикой.

Предположительно, это была диверсия в виде намеренного вброса загрязнений в один из узлов нефтепровода на территории Самарской области.

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