В Южной Корее провели проверку маркировки яиц в магазинах и супермаркетах

Сеул, , 11:15 — REGNUM Почти в каждом третьем магазине и супермаркете Южной Кореи продаются куриные яйца без маркировки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Korea National Council of Consumer Organization.

Согласно результатам проверки, проведенной в период с 18 по 19 мая в 387 магазинах и супермаркетах города Сеула и провинции Кёнгидо, только в 71,1% мест продавались яйца с маркировкой.

Напомним, что в феврале в Южной Корее ввели новую маркировку яиц, которая имеет следующий вид: пять цифр — номер производителя, одна цифра — в какой среде было получено яйцо, а также дата появления яйца на свет.

Известно, что в 69,7% магазинов и супермаркетов города Сеула и 75% заведений провинции Кёнгидо продаются яйца с новой маркировкой.

«Маркировка яиц является самым важным критерием, обеспечивающим безопасность и качество продуктов питания для потребителей. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы потребители получали только свежие и качественные продукты», — сообщили представители Korea National Council of Consumer Organization.

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