Остававшиеся 20 лет без капремонта улицы починят в дагестанском Буйнакске

Буйнакск, Дагестан, , 11:09 — REGNUM Полное благоустройство 11 городских улиц планируется в дагестанском Буйнакске до конца 2019 года. На проведение ремонтных работ выделено 84 млн рублей. Об этом в ходе рабочего совещания заявил глава города Исламудин Нургудаев, сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе мэрии муниципалитета.

«В Буйнакске более 20 лет не проводился капитальный ремонт улиц. В нынешнем году, благодаря полной поддержке главы Дагестана и правительства республики, на реконструкцию городских улиц выделено 84 миллиона рублей», — сказал градоначальник.

По словам мэра, дополнительная нагрузка на центральные улицы ложится после обрушения объездного моста, случившееся 25 декабря 2018 года. В городе из-за этого образуются пробки и портится асфальтобетонное покрытие, заявил Исламудин Нургудаев.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что реконструкция обрушившегося буйнакского моста начнётся сегодня, 20 мая, и завершится в течение полугода. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова, средства на эти цели заложены в республиканском бюджете.