На ремонт обрушившегося моста в Дагестане дали денег

Буйнакск, Дагестан, , 08:58 — REGNUM Реконструкция обрушившегося моста в дагестанском городе Буйнакске начнётся сегодня, 20 мая. Сдать в эксплуатацию объект планируется в ноябре 2019 года. Об этом во время рабочего совещания рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

«С финансированием проблем нет, средства на эти цели заложены в бюджете. <…> Мы понимаем, насколько важна эта дорога как для жителей города, так и для жителей Буйнакского района, и мы приложим все усилия для скорейшей реконструкции моста», — сказал глава минтранса. При этом чиновник заверил, что работы при необходимости будут проводиться в две, а то и три смены.

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Как сообщало ИА REGNUM, обрушение металлической конструкции строящегося объездного моста в Буйнакске произошло во время заливки бетона 25 декабря 2018 года. В результате ЧП пострадали трое рабочих, один из которых с открытой черепно-мозговой травмой оказался в реанимации.

По факту обрушения следственные органы республики возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Причиной происшествия региональное управление МЧС назвало нарушение правил строительства.

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