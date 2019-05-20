Казахстан готов обсуждать условия по снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+

Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Казахстан заинтересован в дальнейшем сотрудничестве в рамках ОПЕК+ для дальнейшей регуляции нефтяного рынка, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

Заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев принял участие в очередном заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Саудовской Аравии.

В министерстве отметили, что Казахстан считает необходимым продолжить координационные усилия стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка. В министерстве также готовы обсуждать изменения в условиях соглашения по снижению добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось 19 мая в Джидде. По итогам встречи министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что странам удается сохранить консенсус в отношении соглашения ОПЕК+.

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