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Продажи Kia Sportage выросли в 2,7 раза

Экономика

По результатам первых месяцев 2019 года

Продажи Kia Sportage выросли в 2,7 раза
Иллюстрация: Avtonovostidnya.ru
KIA KX5

Сеул, 20 мая 2019, 09:49 — REGNUM  Продажи кроссовера Kia Sportage нового поколения выше, чем у предыдущей модели южнокорейской автокомпании Kia Motors в 2,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба корейской корпорации.

Модель Kia Sportage выпущена только для Китая и известна там как KIA KX5. От глобальной модели китайская версия отличается только внешним видом и интерьером. При этом в технической части различий у двух версий авто нет.

Среди новшеств у KIA KX5 можно отметить: новые бампера, более крупную радиаторную решетку и абсолютно другую оптику.

В салоне появились: новая передняя панель, увеличенный цветной экран бортового компьютера на приборной панели. Кроме того, автопроизводитель оснастил модель «парящим» тачскрином мультимедийного комплекса.

Под капотом кроссовера на выбор покупателя 2,0-литровый мотор с максимальной мощностью 165 л. с. или 1,6-литровый турбодвигатель на 177 л. с. Первый двигатель работает с шестиступенчатой механической коробкой передач и классическим шестискоростным «автоматом», а турбированный — только с семискоростным преселективным «роботом». Привод 4×4 доступен за дополнительную плату.

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