Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Представители МТС и KT Corporation обсудили план сотрудничества

Экономика

Представители российской телекоммуникационной компании посетили Сеул с целью узнать у южнокорейских коллег о сети 5G, искусственном интеллекте и домашней автоматизации (умный дом)

Сеул, 20 мая 2019, 08:31 — REGNUM  Представители российской телекоммуникационной компании МТС во главе с директором компании посетили Южную Корею с целью узнать у южнокорейских коллег из компании KT Corporationо о сети 5G, искусственном интеллекте и домашней автоматизации (умный дом). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей KT Corporation.

По их словам, председатель KT Corporation Хван Чхан Гю провел встречу с главой компании МТС Алексеем Корня, во время которой представители двух стран обсудили план делового сотрудничества.

Встреча представителей двух крупных компаний Южной Кореи и России прошла в штаб-квартире KT Corporation, расположенной в районе Кванхванмун города Сеула.

Известно, что представители компании МТС посетили научно-исследовательский центр южнокорейской компании KT Corporation в Сеуле, а также первый пятизвездочный отель, в котором использована технология искусственного интеллекта, Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun.

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Телекоммуникации
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