Представители МТС и KT Corporation обсудили план сотрудничества

Сеул, , 08:31 — REGNUM Представители российской телекоммуникационной компании МТС во главе с директором компании посетили Южную Корею с целью узнать у южнокорейских коллег из компании KT Corporationо о сети 5G, искусственном интеллекте и домашней автоматизации (умный дом). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей KT Corporation.

По их словам, председатель KT Corporation Хван Чхан Гю провел встречу с главой компании МТС Алексеем Корня, во время которой представители двух стран обсудили план делового сотрудничества.

Встреча представителей двух крупных компаний Южной Кореи и России прошла в штаб-квартире KT Corporation, расположенной в районе Кванхванмун города Сеула.

Известно, что представители компании МТС посетили научно-исследовательский центр южнокорейской компании KT Corporation в Сеуле, а также первый пятизвездочный отель, в котором использована технология искусственного интеллекта, Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun.