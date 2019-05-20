Названа самая популярная модификация Lada Vesta в России

Москва, , 08:24 — REGNUM По итогам первых трёх месяцев 2019 года в РФ 77% автомобилей Lada Vesta были проданы с объём двигателя 1,6 л. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автолюбители в России чаще покупали машины LADA Vesta с мотором на 1,6 л. мощностью 106 л. с. Объём продаж модели с таким движком в первом квартале 2019 года составил 21 456 единиц.

Кроме того, за первый квартал было реализовано 6 432 машины семейства Lada Vesta с 1,8-литровым мотором мощностью в 122 л. с. Это 23% от общего объема продаж модели.

Напомним, за первые три месяца 2019 года в РФ было реализовано 3 381 новых авто семейства LADA Xray с мотором объемом 1,8 литра (122 л.с.). Это составляет 52,4% от общего объема реализации модели.

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