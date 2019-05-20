Мошенники придумали новую схему воровства денег через терминалы Сбербанка

Москва, , 07:48 — REGNUM Клиенты Сбербанка оказались не так надёжно защищены, как ранее полагали. В последнее время участились жалобы граждан на хищение их средств с помощью платёжных терминалов.

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Мошенническая схема заключается в том, что преступник, не вставляя банковскую карту в терминал, начинает осуществлять какую-либо операцию, например, пополнять счёт мобильного телефона, но не завершает её, сообщает газета «Коммерсантъ». В результате следующий клиент, который вставит карту в этот терминал и введёт пин-код, завершит предыдущую операцию и лишится своих средств, оплатив чужой счёт.

В Сбербанке пояснили, что терминал настроен таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только в самом конце способ оплаты. При этом мошенническая схема сработает только в том случае, если с момента начала операции и времени введения пин-кода потенциальной жертвой злоумышленников пройдёт не более полутора минут.

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По данным источника издания в правоохранительных органах, подобная схема появилась ещё полгода назад, однако за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились. Отмечается, что для хищения не нужно обладать какими-то особыми знаниями и пользоваться вредоносным ПО.

В Сбербанке заявили, что все терминалы кредитной организации надёжно защищены, призвав граждан быть внимательнее.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2019 года сообщалось ещё об одном способе мошенничества, направленного на клиентов Сбербанка. Так, злоумышленники звонили гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские — 900 и +7 (495) 500-55-50 , и пытались предупредить о якобы сомнительной попытке списания средств с карты. Мошенники не только знали информацию о клиенте, вплоть до паспортных данных, но направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка. В результате со счетов клиентов списывались крупные суммы денег.

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