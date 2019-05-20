Нижегородцу, умершему 11 лет назад, регоператор выставил «мусорный» счёт

Воротынский район, Нижегородская область, , 07:05 — REGNUM В Нижегородской области продолжают выявлять случаи выставления счетов за вывоз мусора гражданам, которые уже умерли. Об очередном «казусе», на этот раз в Воротынском районе области, сообщил депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), к которому обратились жители села Фокино, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В селе Фокино, на дом пришла платёжка за холодную воду и вывоз мусора на хозяев, которые умерли 11 лет назад. Хочу уточнить, центрального водоснабжения по этому адресу никогда не было», — отметил депутат.

На личном приёме Курдюмову показали счёт за обращение с ТКО от апреля 2019 года, где поставщиком указано ООО «МСК-НТ», а плательщиком Александр Кузьмин. Стоимость мусорной «услуги» оценили в 128,03 рубля, а вторую услугу (холодное водоснабжение), которого по указанному адресу не было — в 41,63 рубля. При этом умершему ещё 12 декабря 2008 года гражданину насчитали долг 467,35 рубля, дав время на оплату до 10 мая 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания, указанная в квитанции как поставщик «мусорной» услуги, учреждена 16 апреля 2013 года в Москве. Его единственный собственник — ЗАО «МСК-НТ», основной вид деятельности — сбор опасных отходов, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Компания в разные годы являлась учредителем трёх юрлиц — в Тульской области и Москве (АО «ТСК-НТ», ООО «Стройсититула» и Ассоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами»). Известно, что доля ЗАО в ООО находится в залоге у АО «Акционерный банк «Россия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года Нижегородская область перешла на новую форму обращения с отходами, поделив регион на девять зон, которые разделили между семью операторами. Воротынский район попал в две зоны. Село Фокино входит в восьмую — «Сергачскую», которую обслуживает ООО «МСК-НТ». Тариф на первое полугодие в этой зоне — 659,38 рубля, на второе — 667,03 рубля.

Случай выставления счёта уже умершему собственнику не первый в Нижегородской области. Ранее прокуратура подобные нарушения выявила в Сокольском городском округе, где работает другой регоператор.

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